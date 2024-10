Cuba negocia con México y otros países apoyo energético tras apagones

Ciudad de México. Cuba está en negociaciones con otros gobiernos, entre ellos el de México, para definir el tipo de apoyo que la isla puede recibir para enfrentar la crisis energética que se vivió por cinco días continuos, aseguró el embajador cubano en nuestro país, Marcos Rodríguez Costa.



En conferencia de prensa en la sede de la embajada de Cuba en nuestro país, el diplomático dijo que no tiene detalles si el buque Vilma, con bandera de su nación, habría partido de puerto mexicano Pajaritos, en la costa del Golfo de México, con 400 mil barriles de petróleo, como parte de los insumos necesarios para contrarrestar la emergencia eléctrica.



Planteó que en gran parte, esta emergencia vivida en días pasados, tiene como origen el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto hace más de seis décadas por el gobierno de Estados Unidos.



En ese sentido, el embajador acentuó que mañana y pasado mañana, por trigésimo segunda ocasión, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas discutirá se pronunciará por el bloqueo, y consideró, que como se ha hecho en cada una de esos debates, la mayoría de los Estados parte se pronunciará por su levantamiento.



“Creo que esta discusión tiene un momento muy interesante, un momento que va a ser un llamado al presidente (Joe) Biden para que pueda dictar las órdenes ejecutivas para levantar aspectos del bloqueo”, enfatizó.



El representante de La Habana en México destacó que otra situación interesante es que la discusión en la Asamblea General de la ONU también coincidirá en que en los próximos días se definirá la elección presidencial en Estados Unidos.



Frente a ello, llamó a que el candidato ganador (ya sea la vicepresidenta Kamala Harris o el ex presidente Donald Trump) a levantar el bloqueo, que diariamente le cuesta 13 millones de dólares de pérdidas a Cuba.



“Uno de los principales llamados que haría a cualquiera de los dos que gane, que levanten el bloqueo. Nosotros creemos que es precisamente eso lo que tiene que hacer el bloqueo. Cuando (el expresidente Barak) Obama se firmaron órdenes ejecutivas, por tanto hay cosas que pueden hacer los presidentes que pueden aflojar el bloqueo y sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Independientemente del resultado de las elecciones en Estados Unidos, que es un tema del pueblo estadunidense, Cuba pide y reclama a la comunidad internacional el levantamiento del bloqueo”.



El embajador agradeció a nombre de su gobierno el apoyo que han ofrecido tanto México como otros países, como Venezuela o Colombia, ante la crisis energética.



“Como ha expresado nuestro presidente (Miguel Díaz-Canel), el ministro (de Relaciones Exteriores) Bruno (Rodríguez) y la presidenta Claudia Sheinbaum… nosotros agradecemos profundamente no sólo a México, sino a un grupo de países importantes que han expresado su disposición de ayudarle a Cuba en este momento difícil que estamos enfrentando. No tengo detalles (del buque), es que precisamente el gobierno cubano el está en negociaciones con México, con Colombia, con Venezuela, con un grupo de países grande para poder concretar esta ayuda”, subrayó.



Rodríguez Costa refirió que Cuba sufrió por cinco días la semana pasada “una desconexión masiva del sistema electroenergético, que ha sido provocada en primer lugar por la falta de combustible y sobre todo por las averías y obsolescencia de muchas de nuestras plantas” de generación de electricidad.



Esto, subrayó, es muestra directa de la política el bloqueo económico, comercial y financiero que ha instaurado el gobierno de Estados Unidos desde hace más de seis décadas.



Esa medida, “que viola los derechos humanos de los cubanos”, ha impactado en el sistema de generación de electricidad pues la isla tiene dificultades para obtener combustible, realizar transacciones e inclusive pagos a proveedores a través del sistema bancario, complicaciones para adquirir las piezas necesarias para su sistema electroenergético, entre otras.



El embajador aseguró que la situación que dejó a Cuba en la oscuridad total por varios días ha mejorado.



“Ha sido un esfuerzo extraordinario de más de 50 mil trabajadores de nuestro sistema electroenergético y de todo nuestro pueblo, que con una gran resiliencia ayudó y cooperó en todo lo posible para resolver esta situación, que ya hoy está mucho mejor y creemos que vamos a salir completamente de eso”.



La emergencia energética, dijo, coincidió además con el paso del huracán Oscar, que ha impactado el oriente de Cuba.