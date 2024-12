Captan a sujetos vestidos de militar llevarse a 4 menores en Ecuador

Guayaquil. Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un grupo de sujetos vestidos de militar se llevaron a cuatro jóvenes en el sur de Guayaquil, que permanecen desaparecidos desde hace 15 días, sin que las autoridades hayan dado una respuesta clara sobre lo ocurrido hasta ahora.

La desaparición el pasado 8 de diciembre de cuatro menores, uno de 11 años, dos de 14 y uno de 15, aumentó la presión sobre el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desde el pasado fin de semana ante la presunta implicación de uniformados.

Noboa declaró este lunes que es prematuro hablar de una “desaparición forzada”, como la familia de los jóvenes, organizaciones y opositores están calificando el caso, mientras la Asamblea llamó a comparecer al ministro de Defensa y dos mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer lo ocurrido.

Los cuatro menores —dos de ellos, hermanos de una misma familia— desaparecieron después de estar jugando un partido de fútbol en un barrio popular de la ciudad portuaria de Guayaquil, a 265 kilómetros de la capital.

Según la versión a los medios locales del padre de dos de ellos, Luis Arroyo, dos vehículos con personas que llevaban uniforme militar llegaron a la zona, ante lo cual varios de los jóvenes huyeron y cuatro fueron alcanzados y llevados en los autos, sin que se conozca hasta el momento su paradero.

Las autoridades de seguridad descartaron el sábado “cualquier participación de la Fuerza Pública” en los hechos posteriores al operativo militar, aseguró el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela, mientras el ministro de Defensa adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”. Inicialmente, no admitieron que los jóvenes habían sido detenidos.

The Associated Press revisó una decena de videos y, en particular, una secuencia de 48 segundos que muestra el momento en que fueron capturados, al menos, dos menores y subidos al balde de la camioneta: uno con camiseta naranja y pantalón negro corto y otro niño con camiseta azul y pantalón corto azul.

Ambos menores son puestos boca abajo en la camioneta y a uno de ellos, un militar le da un puñetazo en la cabeza.

Los uniformados armados se trasladaron en una camioneta blanca, doble cabina (Chevrolet Luv), de vidrios polarizados, sin placas, y con la luz-sirena bicolor (azul y rojo) activada y parpadeante.

Los sujetos están vestidos con botas, cascos, ropa de camuflaje y armas largas tipo fusiles.

Todos llevan además en sus hombros un distintivo muy parecido al de los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

En el balde trasero de la camioneta se ve una banqueta negra, idéntica a las usadas en patrullas militares para ubicar a su personal armado y que puedan ir sentados.

Las imágenes revisadas por Ap fueron entregadas a la fiscalía, a la Unidad Antisecuestros de la Policía y a la Asamblea Nacional por la empresa pública municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil. Proceden de una cámara de seguridad que captó lo ocurrido en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.

La Ap solicitó información a la Fiscalía sobre el presunto allanamiento pero no obtuvo respuesta de inmediato.