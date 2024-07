Biden empieza a aceptar el abandonar candidatura: The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó a aceptar la idea de que quizá no pueda ganar las elecciones del 5 de noviembre y tenga que abandonar la carrera electoral, informó este jueves The New York Times, citando a varias personas cercanas al mandatario.

“La información se basa en entrevistas con cuatro personas cercanas al presidente, todas las cuales describieron la situación como extremadamente delicada y hablaron bajo condición de anonimato para evitar ofender al presidente”, informó el diario en su página web.