Biden dice que se investiga vínculo entre ataque en Nueva Orleans y explosión en Las Vegas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que autoridades investigan una posible conexión entre el atropellamiento masivo en Nueva Orleans y la explosión de un vehículo Cybertruck en Las Vegas.

President Biden on New Orleans Attack: "I've directed my team to make sure every resource is made available to federal, state and local law enforcement to complete the investigation in New Orleans quickly and to make sure there is no remaining threat to the American people." pic.twitter.com/wXzAV8lPme