Biden confunde a Kamala Harris con Trump, y a Zelensky con Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confundió este jueves el nombre de su vicepresidenta, Kamala Harris, y el de su rival republicano, Donald Trump, en una rueda de prensa en la que el mandatario, de 81 años, pretende desmentir que su edad es demasiado avanzada como para presentarse a la reelección.

“Miren, yo no habría elegido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si ella no estuviera calificada para ser presidenta. Así que empieza por ahí”, dijo Biden al responder a una pregunta de Reuters sobre su confianza en Harris.

Eso ocurrió pocas horas después de que Biden se refiriera por error al presidente ucraniano Volodímir Zelenski como “presidente Putin”.

“Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación, damas y caballeros, el presidente Putin”, dijo Biden en la cumbre de la OTAN en Washington, provocando murmullo entre los presentes en la sala.

“Voy a derrotar al presidente Putin, presidente Zelenski. Estoy muy centrado en derrotar a Putin“, dijo Biden, corrigiéndose.

Sin embargo, Biden reiteró que seguirá con su campaña de reelección y aseguró que hasta los líderes de la OTAN le han pedido que se quede para vencer en las elecciones de noviembre al exmandatario republicano Donald Trump.

“No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga, Joe, no te postules. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar”, afirmó Biden en la rueda de prensa en el último día de la cumbre de la OTAN en Washington, que conmemoraba el 75 aniversario de la alianza.

Biden se enfrenta a las crecientes dudas de donantes, simpatizantes y compañeros demócratas que temen que ya no tenga la capacidad de vencer al republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre, o de liderar el país durante otro mandato de cuatro años.

Al principio de la rueda de prensa, Biden tosió con frecuencia y en ocasiones respondió de forma confusa, pero sus respuestas se fueron estabilizando a medida que respondía a las preguntas de los periodistas.