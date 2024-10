Biden alerta que ‘Milton’ podría ser el peor huracán en golpear Florida en 100 años

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el huracán ‘Milton’ podría ser el “peor” en golpear Florida, en un siglo, y pidió a las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que evacuen lo antes posible.

1-minute #GOESEast Visible and Infrared images showed Hurricane #Milton as it once again intensified to a Category 5 by 2100 UTC. Mesovorticies became apparent in the Visible images later in the day. pic.twitter.com/3JajJswJ6G

— Scott Bachmeier (@Wisc_Satellite) October 8, 2024