Asesinos de concejala brasileña Marielle Franco son condenados a 78 y 59 años de cárcel

Rio de Janeiro. Los asesinos confesos de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco fueron condenados este jueves a 78 y 59 años de cárcel, informó el Tribunal de Justicia de la ciudad brasileña.

La entidad condenó a Ronnie Lessa (el autor de los disparos) a 78 años y nueve meses de cárcel, mientras que Élcio de Queiroz, que conducía el vehículo desde el que se hicieron los disparos, fue sentenciado a 59 años y ocho meses de prisión​​​.

Franco, una destacada defensora de los Derechos Humanos, fue ejecutada en la noche del 14 de marzo de 2018 en el centro de Río de Janeiro, y junto a ella también murió en el acto Anderson Gomes, el conductor del automóvil en el que viajaba.

Previamenrte, el expolicía militar Ronnie Lessa pidió perdón a los familiares tras relatar cómo cometió el crimen. «Me centré en la cabeza», contó.

«Necesito pedir perdón a las familias. Perdí a mi padre hace poco y fue horrible. Perder un hijo debe ser la cosa más triste del mundo, un marido. Desgraciadamente, no podemos dar marcha atrás en el tiempo. Me he quitado un peso de encima confesando el crimen. Estoy seguro de que se hará justicia», ha dicho.

Lessa, que declaró a través de videoconferencia, aseguró que la otra víctima del atentado, el conductor del vehículo en el que viajaba Franco, Anderson Gomes, no estaba en los planes y responsabilizó al arma con la que efectuó los disparos, en una estrategia de la defensa para librarse de esta muerte.