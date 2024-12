Argentina denuncia secuestro de gendarme en Venezuela

Buenos Aires. La detención del suboficial de la Gendarmería Argentina, Manuel Agustín Gallo por autoridades de inmigración de Venezuela cuando entraba a ese país desde Cúcuta, Colombia, se transformó para la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bulrich, en “una causa de guerra” al determinar que se trató de “un secuestro”, y según los medios de comunicación local fue llevado a una cárcel militar.

El gobierno venezolano respondió en las últimas horas que el gendarme Gallo, reclamado por Argentina desde el 8 de diciembre, está detenido a disposición de la justicia de ese país, no en una unidad militar. La acusación es que ingresó a ese país para “cumplir con una misión” (de espionaje) y forma parte de un plan de conspiración”

Por su parte, el funcionario argentino del ministerio de Seguridad, Fernando Soto se refirió a la detención de Gallo como “un tema grave porque es un secuestro; es algo terrible porque hay una venganza contra Argentina”. Según Soto, el gendarme viajó para ver a su esposa venezolana María Gomez y su hijo de dos años y lo hizo en “la forma más barata posible a través de Chile, Bogotá y la frontera con un remis (taxi)”.

Interpretó la detención como “un delito de lesa humanidad” ya que según su información fue llevado al Hellicoide, un edificio de los servicios de inteligencia venezolanos que caracterizó como “un campo de concentración, donde hay personas detenidas fuera del sistema institucional de Venezuela por persecución política; allí hay miles detenidos y hay desaparecidos. El gendarme es un desaparecido más porque cometió el error de entrar legalmente a Venezuela, es un absurdo y una cosa increíble”.

El Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello ratificó que Gallo está detenido y justificó lo actuado detallando que mediante una entrada en Instagram se vió que el gendarme “viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Qué venía a hacer en Venezuela? ¿Cuál era su tarea? Eso no lo dicen”.

En una transmisión por el canal venezolano VTV, Cabello mencionó como “fascista” a la ministra Bullrich al subrayar que dijo que esto “sería causa de una guerra(…) Declarele la guerra a Inglaterra que le robaron las Malvinas ¿eso no es causa de guerra?”, preguntó.

Sostuvo que “la cancillería argentina verá qué hace. Ellos decidieron no tener relación con nosotros”, sostuvo y ratificó que se mantendrá la detención de Gallo y que “está en manos de la justicia que funciona de verdad”. Con la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países se busca la intervención de Brasil, de Colombia y hasta de Francia.

Agregado a esta situación, después de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió en días pasado la presidencia del Partido Justicialista (peronista) la Corte Suprema de Justicia, que conforma el Partido Judicial creado por el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) y la embajada de Estados Unidos, decidió que se lleve a juicio oral una causa por presunto enriquecimiento ilícito de dos hoteles en la provincia de Santa Cruz, de la que fue sobreseída en 2021, ya que no existía ni existe ninguna prueba.