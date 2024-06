Argentina declara persona non grata a Nicolás Maduro por estos motivos

Se dio a conocer que el candidato presidencial de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado persona non grata en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; estos serían los motivos.

El también presidente de Venezuela hasta 2025, Nicolás Maduro, está buscando la reelección para el que sería su tercer mandato, por lo que se encuentra en campaña para las elecciones del próximo 28 de julio.

Aunque actualmente ni Nicolás Maduro ni Javier Milei (presidente de Argentina) se han pronunciado por la declaración de persona non grata del mandatario de Venezuela, esto podría desencadenar un nuevo roce entre ambos.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó un dictamen en el que declaran a Nicolás Maduro persona non grata a petición de la ciudadanía de Venezuela que radica en Argentina.

Nicolás Maduro fue declarado persona non grata debido a sus violaciones en los derechos humanos contra los ciudadanos de Venezuela, declarando que en la capital de Argentina no van a tolerar dictadores.

Esta iniciativa para declarar a Nicolás Maduro como persona non grata fue promovida por los legisladores Claudio Romero y Emmanuel Ferrario en 2023.

De acuerdo con lo que compartieron los integrantes del partido Propuesta Republicana, el proyecto data del 20 de enero de 2023 ante una visita de Nicolás Maduro a Argentina y fue firmado por 9 legisladores.

«En la ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, gente que venga a vulnerar los derechos, gente que haga atrocidades en su país a nombre de una revolución que no existe; ni gente que use la tortura como método de odio”.CLAUDIO ROMERO, LEGISLADOR ARGENTINO

El dictamen por el que se declaró a Nicolás Maduro persona non grata fue aprobado el pasado 13 de junio por mayoría, aunque los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron mientras que la Unión por la Patria votó en contra.

La decisión fue celebrada por la secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta, ya que respalda a las más de 220 mil personas que escaparon de Venezuela por causa de Nicolás Maduro.

A su vez, llamó autócrata a Nicolás Maduro, quien tiene las manos manchadas de sangre, que con la declaratoria de persona non grata, deberá entender que el mundo no es su patio trasero.

El partido de oposición Vente Venezuela y su candidato presidencial, Edmundo González junto a María Corina Cochado, acusaron al régimen de Nicolás Maduro de persecución política.

Denunciaron a su vez, que coordinadores y activistas fueron detenidos, sin embargo, desconocen su paradero, ya que las autoridades no dan informes de su ubicación “y se echan la bolita” unos a otros.

Entre las personas desaparecidas está Juan Iriarte, coordinador de organización de Vente en Maiquetía, Venezuela, tras un evento de campaña del candidato Edmundo González.

Así como Luis López, periodista, y del activista Jean Carlos Rivas (perteneciente al partido Voluntad Popular), ambos sin ser localizados desde el viernes 14 de junio, en un intento de represión del régimen de Venezuela.

Tanto Vente como Voluntad Popular han denunciado acoso por parte del régimen de Nicolás Maduro desde que se anunció su participación en las futuras elecciones, ya que lo acusaron de no permitir el registro a otros candidatos.

Especialmente, según María Corina Machado, tras la brecha de preferencia rumbo a las elecciones.