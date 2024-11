Amaga Trump a Sheinbaum con aranceles si no atiende frontera

El candidato republicano Donald Trump dijo que informará a la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre la imposición de un arancel del 25 por ciento a exportaciones hacia Estados Unidos si no atiende los cruces ilegales y el tráfico de drogas en la frontera entre los dos países.

«Tenemos una nueva Presidenta en México. Supuestamente una mujer muy agradable, dicen, yo no la conozco. Y voy a informarle desde el primer día o mucho antes, que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país voy a imponer un arancel del 25 por ciento a todo lo que mandan a Estados Unidos», expresó Trump durante un mitin en Raleigh, Carolina del Norte.

«La razón por la que no lo he hecho es porque ustedes son los primeros en saberlo. Felicidades, Carolina del Norte».Esta se suma a otras amenazas que ha hecho el ex Mandatario, como la de imponer aranceles a supuestos autos chinos fabricados en territorio mexicano, de los cuales no se tiene registro alguno.

Trump también dijo en un evento de campaña que había hecho amagos similares a la empresa John Deere si decidía llevar su producción a México.

Información tomada de Agencia Reforma