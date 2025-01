‘Al estilo estadounidense’: Embajada de Rusia en México se lanza contra EU por expulsar a periodistas

Durante la última conferencia de prensa de Antony Blinken como secretario de Estado de Estados Unidos, un periodista fue retirado a la fuerza luego de cuestionar al funcionario sobre las razones por las que no se alcanzó antes un acuerdo de alto al fuego entre Hamás e Israel.

El también activista, identificado como Sam Husseini, protagonizó uno de los momentos más tensos cuando agentes de seguridad lo sacaron a rastras de la rueda de prensa, tras acusar a Blinken de ser un “criminal” y “genocida” por el apoyo de Estados Unidos a Israel, mientras el conflicto armado en Gaza, que ya lleva 15 meses, sigue cobrando miles de vidas palestinas.

Las imágenes de Husseini siendo retenido por un grupo de oficiales fueron difundidas por la Embajada de Rusia en México, que compartió el video del momento en su cuenta de X junto con una crítica al gobierno de Joe Biden.

«Libertad de expresión al estilo estadounidense. A muchos países todavía les falta mucho para alcanzar ese nivel de libertad.“, escribió la oficina de diplomacia rusa en un tuit que causó polémica entre los usuarios de la red social.

La conferencia de prensa final de Antony Blinken rápidamente se convirtió en caos el jueves pasado cuando el escritor Sam Husseini y el periodista Max Blumenthal, increparon al secretario de Estado.

“¡Criminal! ¿Por qué no estás en La Haya?”, le gritó Husseini, mientras era cargado por oficiales hasta la salida.

“¿Por qué mantuviste el flujo de bombas cuando teníamos un acuerdo en mayo?”, le espetó también Max Blumenthal, editor de The Grayzone, mientras era escoltado fuera de la sala.

Sam Husseini forcibly removed from the briefing room after interrupting Blinken’s final press conference. @TheNationalNews pic.twitter.com/xw5ulrYhPA