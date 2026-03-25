Mujeres que abren camino: UACH entrega Galardón Sor Juana Inés de la Cruz

aMujeres que abren camino: UACH entrega Galardón Sor Juana Inés de la Cruz.

La Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la entrega del Galardón Sor Juana Inés de la Cruz, un reconocimiento que destaca el talento, la trayectoria y el impacto de las mujeres universitarias en distintos ámbitos del quehacer académico, social, cultural y deportivo.

En su mensaje, el rector, M.D. Luis Alfonso Rivera Campos, destacó la importancia de reconocer y visibilizar la lucha de las mujeres dentro de la comunidad universitaria, al subrayar el compromiso social de la UACH en la promoción de la equidad. Señaló que esta es la segunda edición del galardón y que recientemente se firmó un convenio con la Universidad de Guadalajara para fortalecer acciones que reconozcan a alumnas y egresadas. Añadió que estos esfuerzos impulsan el desarrollo en diversas áreas y representan pasos significativos para la transformación de la sociedad.

Durante la ceremonia se contó con la participación de Andrea Enríquez, cofundadora del colectivo Matilde, así como de la doctora Ruth del Carmen Grajeda González, directora de Extensión y Difusión Cultural. En representación de las organizadoras, la licenciada Leslie Selene Jara Solís, coordinadora de Enlace Universitario, expresó que este reconocimiento “es un recordatorio de que la lucha sigue viva en cada una de nosotras. En la UACH existen talentos en cada ámbito, mujeres que abren caminos, cuyas historias están marcadas por el esfuerzo, la disciplina y la valentía”.

Agregó que el galardón busca visibilizar referentes femeninos en distintos espacios: “Es una forma de decir que nuestro trabajo debe ser visto y celebrado: desde quienes destacan en el deporte, la investigación, el impacto social, hasta quienes crean contenido, arte y cultura. Esto apenas comienza, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos”.

Asimismo, se proyectó un video conmemorativo del 8 de marzo, realizado en coordinación con el CEU, como parte de las actividades para reflexionar sobre la lucha histórica de las mujeres y su presencia en la vida universitaria.

Las ganadoras de la segunda edición del Galardón Sor Juana Inés de la Cruz fueron:

Investigación y Ciencia:

Formación Universitaria: Yaretzi Lugo Soto

Trayectoria Profesional: Sandra Santana Delgado

Impacto Matilde:

Formación Universitaria: Sofía Arzola Valadez

Trayectoria Profesional: Larissa Isabel Cañez Campos

Arte y Cultura:

Formación Universitaria: Naomi Salgado Contreras

Trayectoria Profesional: Dianileth Valenzuela Reveles

Deporte:

Formación Universitaria: Ivanna Balderrama Corona

Trayectoria Profesional: Yazmín Itzel Ontiveros Macías

Mujer Rosa:

Formación Universitaria: María Luisa Enríquez Martínez

Trayectoria Profesional: Alexia Maldonado Polanco

Creadora de Contenido:

Formación Universitaria: Rebeca Isabel Estupiñón Meza

Formación Universitaria: Danna Nájera Carrillo

Trayectoria Profesional: Marcela Torres Ortega

En este marco, se reiteró que cada una de las mujeres reconocidas representa un ejemplo de talento y compromiso, cuyo impacto fortalece la vida universitaria. Las autoridades destacaron que este galardón busca no solo celebrar sus logros, sino también impulsar a nuevas generaciones a continuar transformando su entorno.