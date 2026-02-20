Mujeres, 60% de las víctimas que llegan al CEAVE; falta trabajo de prevención: Norma Ledezma

Norma Ledezma Ortega, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) dio a conocer que el 60 por ciento de los casos que llegan al organismo son de mujeres.

Asimismo, expresó que la mayoría de las denuncias por violencia contra las mujeres son de tipo familiar.

Norma Ledezma expresó que si bien, existen instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres, lamentablemente existe un vacío en el tema de la prevención.

Con motivo del próximo Día Internacional de las Mujeres, recordó la necesidad de que las mujeres recuperen su dignidad humana y que dejen un legado de enseñanza a otras generaciones.

“El mensajes a todas las mujeres es de levantarnos, recuperar la dignidad, no importa en dónde estés, si eres mujer, niña, adolescente, empresaria, ama de casa, la dignidad como mujeres, como seres humanos, es lo que tenemos que recuperar”.