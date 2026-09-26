Mujer vuelca tras perder el control en La Cantera; viajaba en estado de ebriedad

Una mujer de aproximadamente 40 años de edad resultó involucrada en una aparatosa volcadura durante la madrugada, luego de perder el control del volante cuando circulaba a exceso de velocidad por la avenida La Cantera.

El accidente ocurrió a la altura del Parque Extremo, justo en una de las curvas de la vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora habría estado bajo los efectos del alcohol y, debido a la velocidad y la falta de pericia, perdió el control de la unidad.

En su trayectoria, el vehículo impactó contra una luminaria, la cual fue derribada por completo, además de golpear un arbusto. El impacto provocó que la conductora perdiera aún más el control del volante, hasta terminar por volcar sobre la avenida.

Elementos de emergencia y agentes de vialidad acudieron al lugar para atender el accidente, asegurar la zona y realizar las labores correspondientes para determinar las responsabilidades y cuantificar los daños ocasionados a la infraestructura urbana.