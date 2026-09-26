Dejará Implan cartera de proyectos estratégicos a la nueva dirección; el reto será llevarlos a la obra

Alondra Martínez, titular del IMPLAN, señaló que la próxima administración del organismo recibirá una cartera de estudios y proyectos en curso que deberán tener continuidad, con el objetivo de evitar que herramientas de planeación importantes queden archivadas sin llegar a ejecutarse.

Alondra Martínez, titular del IMPLAN

Entregarán proyectos en proceso

Martínez explicó que entre los trabajos que quedarán en proceso se encuentra el Plan Sectorial de Fluvial, recientemente contratado y cuya conclusión corresponderá a la siguiente dirección, así como el Atlas de Riesgos, desarrollado mediante un convenio con la Coordinación correspondiente y cuya terminación está prevista para junio del próximo año.

Detalló que, además de estos trabajos, existe otra cartera de proyectos que se incorporará durante 2027 y que deberá pasar por los procesos de aprobación correspondientes. Por ello, se realizará una entrega-recepción formal a la nueva dirección para garantizar que los estudios puedan actualizarse, retomarse o ejecutarse.

“El mayor reto es ejecutar obra”

La titular del IMPLAN consideró que uno de los principales desafíos no se encuentra en la planeación, pues afirmó que existen proyectos estratégicos y herramientas suficientes para definir las necesidades de la ciudad.

“Creo que lo que más le adolece al plan no es la planeación, tenemos muy buena planeación y proyectos estratégicos, es que no ejecutamos obra”.

Explicó que el reto consiste en mantener la coordinación y gestión ante las instituciones que cuentan con las facultades y recursos para convertir los proyectos planteados en obras concretas.

“Ya hay muchos estudios y hay muchas herramientas; ahora lo que toca es ejecutar”, sostuvo.

Cruces seguros, una de las prioridades

Entre los proyectos que Martínez destacó se encuentra el relacionado con movilidad y accesibilidad, particularmente la estrategia de cruces seguros en puntos donde se registra una mayor incidencia de atropellos y accidentes.

Indicó que el IMPLAN trabaja en la elaboración de anteproyectos y cuenta con un listado de sitios prioritarios, cuya cartera deberá impulsarse ante las dependencias encargadas de ejecutar obra pública, tanto del Gobierno del Estado como del Municipio.

“Esto es lo que analizamos aquí, se necesita y hazlo”, explicó al referirse al proceso mediante el cual los estudios y diagnósticos deben transformarse en intervenciones concretas.

Cada plan tiene proyectos específicos

Martínez señaló que los distintos planes sectoriales desarrollados por el IMPLAN cuentan con proyectos estratégicos particulares.

En materia de equipamiento urbano, explicó que se busca detonar la infraestructura necesaria en las zonas que han sido identificadas como prioritarias. En cuanto al patrimonio histórico, uno de los objetivos es impulsar nuevamente la vivienda en el Centro de la ciudad.

Mientras que en materia ambiental y de espacios naturales, destacó la estrategia para la conservación de los tres cuerpos de agua que forman parte del entorno de Chihuahua capital: el Parque El Rejón, Chuvíscar y la Presa Chihuahua.

Plan Sectorial de las Tres Presas

La funcionaria añadió que, derivado de las estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo Urbano, el IMPLAN trabaja en el Plan Sectorial de las Tres Presas, otro de los proyectos que deberá recibir seguimiento por parte de la próxima dirección.

Precisó que este instrumento concluirá el próximo año, por lo que también formará parte de la cartera que será entregada para garantizar su continuidad.

Martínez subrayó que cada uno de los planes representa una vertiente distinta de desarrollo urbano, pero todos contienen proyectos puntuales que, desde la perspectiva del IMPLAN, son necesarios para atender las necesidades actuales y futuras de la ciudad.