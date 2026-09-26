Plantea Municipio recuperar cauces de arroyos, pero reconoce restricciones para intervenir zonas canalizadas

Alondra Martínez, directora del IMPLAN, señaló que existen propuestas para recuperar ambientalmente algunos arroyos canalizados de la ciudad, entre ellas retirar concreto de determinados tramos del río Chuvíscar para favorecer la infiltración del agua hacia el subsuelo. Explicó que desde el instituto se han generado bases, diálogos y propuestas encaminadas a encontrar alternativas que permitan mejorar las condiciones ambientales de estos espacios.

Martínez recordó que el IMPLAN tiene más de dos décadas de existencia y que a lo largo de ese tiempo se han desarrollado proyectos que incluso permanecen pendientes de retomarse, como aquellos que plantean retirar el asfalto de algunas zonas inferiores de los cauces y colocar gaviones para ayudar a contener y encauzar el agua. Sin embargo, aclaró que este tipo de propuestas deben someterse a la valoración de las instancias competentes, debido a las características hidráulicas de cada canal.

La directora explicó que incluso la colocación de vegetación dentro de los cauces debe realizarse bajo estudios específicos, ya que árboles u otros elementos pueden convertirse en obstrucciones y reducir la capacidad de conducción durante una creciente. Como ejemplo, mencionó la presencia de álamos en un tramo cercano al Politécnico, donde algunas zonas permanecen en estado natural, pero advirtió que las intervenciones deben considerar el comportamiento del agua para evitar riesgos de desbordamiento.

En cuanto al parque lineal del río Sacramento, Martínez indicó que también existe un plan maestro elaborado desde el IMPLAN, aunque su ejecución enfrenta restricciones relacionadas con las zonas federales y la capacidad hidráulica del cauce. Señaló que proyectos como andadores o ciclovías deben analizarse cuidadosamente para no reducir el espacio necesario para el flujo del agua, por lo que las estrategias ambientales y urbanas requieren coordinación con las autoridades responsables antes de ser llevadas a cabo.