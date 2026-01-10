Mujer resulta lesionada tras accidente en taller de la colonia Revolución

La tarde de este sábado, una mujer de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionada luego de que un motor le cayera encima al interior de un taller de enderezado y pintura, ubicado en la calle Lucha Obrera, cruce con Proletarios, en la colonia Revolución.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió mientras la mujer se encontraba dentro del establecimiento, cuando por causas aún no determinadas el motor se desprendió, provocándole diversas lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, tras una valoración inicial, procedieron a su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal también arribaron al sitio con el fin de tomar conocimiento de los hechos y levantar el reporte correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades.