Mujer es localizada sin vida en vivienda de Quintas Carolinas

La noche de este lunes, una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Monte Tauro y Monte Celeste, en la colonia Quintas Carolinas.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los hijos de la víctima quienes solicitaron el apoyo de las autoridades, luego de señalar que desde el día de ayer no habían tenido contacto con su madre y que este lunes tampoco lograron localizarla. Al ingresar al inmueble, la encontraron sin vida, debajo de una mesa, además de observar varios muebles revueltos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a acordonar la escena, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y del inicio de las investigaciones correspondientes.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar las causas del fallecimiento, así como de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.