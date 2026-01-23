Muestran el primer robot con ruedas del mundo que desafía el frío extremo

El robot cuadrúpedo Lynx M20, desarrollado por la empresa china DEEP Robotics, fue probado de forma exitosa en frío extremo en un campo de la ciudad de Yakeshi, en la provincia de Mongolia Interior.

Extreme Cold. Proven Performance. The Lynx M20 quadruped robot recently completed an extreme cold-weather field test in Yakeshi, Hulunbuir, operating reliably in temperatures as low as –30°C. pic.twitter.com/gu1KfaTANc — DEEP Robotics (@DeepRobotics_CN) January 21, 2026

Con temperaturas de hasta –30 grados centígrados, el primer robot cuadrúpedo con ruedas del mundo demostró un funcionamiento fiable, desplazándose entre la nieve sin dificultades.

El Lynx M20 está diseñado para operar en terrenos complejos y entornos industriales peligrosos.