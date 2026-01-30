Muestran cómo un robot humanoide se ocupa de las tareas domésticas

Brett Adcock, director ejecutivo de la compañía tecnológica estadounidense Figure AI, ha presentado el robot humanoide Helix 02, que es capaz de tomar vasos y meterlos dentro del lavavajillas, según se aprecia en un video compartido el miércoles en X.

“Los robots bailarines son triviales, lo difícil es el control inteligente. Este es nuestro modelo más potente hasta la fecha, capaz de trabajar en tareas complejas y con horizontes temporales largos”, escribió.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp