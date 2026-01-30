Muestran cómo un robot humanoide se ocupa de las tareas domésticas

Brett Adcock, director ejecutivo de la compañía tecnológica estadounidense Figure AI, ha presentado el robot humanoide Helix 02, que es capaz de tomar vasos y meterlos dentro del lavavajillas, según se aprecia en un video compartido el miércoles en X.

oh no glassware lol (as always fully autonomous, running Helix 02) https://t.co/I9E6dgPn4x pic.twitter.com/R1mYkOvIMK — Brett Adcock (@adcock_brett) January 28, 2026

“Los robots bailarines son triviales, lo difícil es el control inteligente. Este es nuestro modelo más potente hasta la fecha, capaz de trabajar en tareas complejas y con horizontes temporales largos”, escribió.