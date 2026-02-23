Muerte de ‘El Mencho’ provocó 252 bloqueos en 20 entidades, 90% desactivados: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó que tras el operativo federal realizado el domingo en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron bloqueos, incendios de vehículos y ataques a gasolineras y establecimientos en al menos 20 entidades del país.

En una tarjeta informativa, el gabinete informó que se registraron 252 bloqueos carreteros, de los cuáles hasta las 20:00 horas del domingo el 90 por ciento (229) habían sido desactivados, mientras que 23 permanecían activos y se reportaban cuatro cierres parciales.

Jalisco concentró el mayor número de bloqueos, con 65 casos, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

De acuerdo con el gabinete, se reportaron eventos focalizados y bloqueos aislados en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, los cuales fueron atendidos “de manera inmediata” por autoridades locales, “sin que exista reporte de algún incidente”.

El Gobierno de México sostuvo que, gracias al despliegue coordinado, la mayoría de los bloqueos fueron retirados y se liberaron las vialidades principales, mientras que los puntos restantes permanecían la noche del domingo bajo control operativo con trabajos ininterrumpidos para su liberación total.

Además, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y consultar únicamente canales oficiales.

Jalisco reporta 25 detenidos tras operativo

Tras conocerse el abatimiento del líder del CJNG, el gobierno de Jalisco activó el “código rojo”, suspendió el transporte público en algunas zonas. En Puerto Vallarta se cancelaron vuelos, y a nivel estatal se suspendieron eventos masivos, incluido el concierto de Kali Uchis en Guadalajara.

Las autoridades estatales reportaron un total de 25 personas detenidas: 11 por presunta participación en actos violentos y 14 por presuntos saqueos o actos de rapiña.

Se registraron afectaciones en 18 sucursales del Banco del Bienestar en los municipios de Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Chiquihuitlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Juchitlán, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey.

Además, se produjeron daños o saqueos en 69 tiendas OXXO en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque de Zúñiga y Juanacatlán, así como en la región Altos Sur. También se reportaron afectaciones en instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Puerto Vallarta.

También fueron suspendidas oficialmente las clases para este lunes en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Istmo de Oaxaca.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que murieron cuatro presuntos integrantes del grupo criminal.

De acuerdo con la información oficial, la acción federal se desarrolló en una zona serrana de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, donde militares repelieron una agresión armada. “El Mencho”, quien resultó herido en la refriega, murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Durante el operativo se aseguraron armas de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes. La Secretaría de la Defensa informó que la intervención contó con “información complementaria” de Estados Unidos, en el “marco de coordinación y cooperación bilateral”.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Estados Unidos proporcionó a México información de inteligencia para el operativo, y elogió la actuación el Ejército mexicano en el mismo.

De acuerdo con medios y agencias internacionales, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC) proporcionó la información de inteligencia al gobierno mexicano.

El cuerpo de Oseguera Cervantes, de 56 años, fue llevado desde el hangar de la Fiscalía General de la República, en el aeropuerto capitalino, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se le realizará la necropsia de ley y las pruebas genéticas de identificación.

Con información de Aristegui Noticias