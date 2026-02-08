Mueren 3 personas calcinadas tras choque en carretera Cuauhtémoc a Chihuahua

Un fuerte choque en la carretera Cuauhtémoc a Chihuahua provocó que los dos vehículos involucrados se incendiaran, como resultado tres personas murieron calcinadas.

El hecho ocurrió en a la altura del kilómetro 29 en sentido de Cuauhtémoc a Chihuahua los vehículos involucrados completamente calcinados es un vehículo Cadillac y una camioneta Ford explorer los fallecidos completamente calcinados son tres personas.

Dos de las personas fallecidas viajaban en el Cadillac y uno de la camionetafFord, por el momento se desconoce sus identidades ya que los vehículos quedaron en pérdida total.

Elementos del cuerpo bomberos llegaron al lugar apoyados por dos ambulancias de urge también están elementos de la Policía Municipal para acordonar el area.

Se encuentran a la espera de Semefo, asimismo hay tráfico vial por la zona por lo cual llaman a tomar precauciones.

DEP.