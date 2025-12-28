Muere hombre tras ser atropellado en colonia Secretaría de Marina; responsable huye

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado en calles de la colonia Secretaría de Marina ubicada al sur de la ciudad, el responsable huye del lugar.

El hecho se presentó en la calle Secretaría de Marina y Puerto de Acapulco, en donde el hombre de 50 años al parecer alcoholizado fue embestido por un vehículo del cual se desconoce su paradero pues se dio a la fuga tras el impacto.

Una unidad médica de URGE acudió al lugar para auxiliar al hombre, sin embargo, esto ya no fue necesaria debido a que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la policía Vial toman nota del hecho, así como la espera de personal de la Fiscalía y semefo para la investigación y levantamiento del cuerpo.