Muere Héctor Zamorano, primer expulsado en la historia de ‘La Academia’

Este martes 24 de febrero se confirmó el fallecimiento del cantante Héctor Zamorano, quien formó parte de la primera generación del reality musical ‘La Academia’.

El cantante Héctor Zamorano, exintegrante de primera generación de La Academia, murió a los 47 años luego de enfrentar una enfermedad crónica y padecer depresión.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de TV Azteca y el programa Ventaneando. En el programa se detalló que el exparticipante del famoso reality falleció rodeado de su familia en su natal Veracruz.

Muere Héctor Zamorano, primer expulsado de La Academia

Héctor Zamorano fue el primer expulsado de la primera generación de La Academia, proyecto en el que destacaron otros artistas como Myriam Montemayor, Yahir, Nadia y Víctor García.

En 2021, el cantante reveló que padecía depresión, sin embargo, fue hasta enero de 2023 cuando lo hizo público y compartió por medio de redes sociales que cada día era sumamente complicado para él.

En sus publicaciones aseguraba que se encontraba cansado de aparentar que estaba feliz, describiendo que los días eran una pesadilla: “Hoy cumplo dos años con esta depresión a la cual no le he podido ganar… He tratado de aparentar, pretender, ocuparme, le “he echado ganas”, pero al parecer no puedo con ella”.

Primera generación de La Academia (Instagram)

Ex compañeros de Héctor Zamorano reaccionan

En entrevista para Ventaneando, Estrella, ex alumna de la primera generación de La Academia y ex compañera de Héctor, aseguró que hasta el momento no se tienen los datos oficiales de la muerte de Héctor: “No lo sabemos, no te he tenido contacto con su familia”, aseguró.

Por su parte, Wendolee, quien también fue compañera de la primera generación de La Academia, explicó que el cantante padecía de una enfermedad crónica, sin embargo, tampoco confirmó cuál fue el mal que padecía.

Primera generación de La Academia (Instagram)

“Con mucho respeto, puedo solo platicar que el estuvo sufriendo una enfermedad crónica que la final lo venció, estuvo rodeado de sus papás… estuvieron con él acompañando”, dijo Wendolee a Ventaneando.

Héctor Zamorano en La Academia

En 2002, Héctor Zamorano formó parte de la primera generación de La Academia. El joven veracruzano debutó en el escenario junto a Toñita interpretando el tema “La vida es un carnaval”; sin embargo, al finalizar la noche se convirtió en el primer eliminado de aquella edición del reality.

Héctor Zamorano (Instagram)

El cantante era originario de Veracruz e hizo casting a principios de ese año logrando entrar al proyecto, aunque su paso por el proyecto fue corto debido a que fue el primer eliminado en toda la historia del reality, aún así siguió con su carrera y tuvo algunas presentaciones musicales después de su paso por el reality además de desarrollarse como entrevistador, blogger y fotógrafo.