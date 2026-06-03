Muere conductor al chocar contra camión cargado de madera en carretera Parral-Guadalupe y Calvo

El conductor de una camioneta perdió la vida tras un choque ocurrido en la carretera Parral–Casita, a la altura del kilómetro 5, cerca del aeropuerto Frisco.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta se impactó contra la parte trasera de un camión cargado de madera.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:20 horas de este martes cuando se informó al sistema de emergencias 911 sobre un choque alcance con persona atrapada.

Fue sobre la carretera a Guadalupe y Calvo, aproximadamente a unos 5 kilómetros de El Granillo, lugar al que llegaron elementos de la Guardia Nacional, Policía municipal de Santa Bárbara, personal del departamento de bomberos de Parral y paramédicos de Cruz Roja.