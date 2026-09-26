Muere Baby Face, legendario luchador mexicano, a los 79 años

La noticia confirmada por el Hijo del Santo a través de sus redes sociales; se desconocen los motivos de la muerte de Baby Face

El luchador José Guadalupe Fuentes Ochoa, conocido como Baby Face, murió este 25 de septiembre a los 79 años.

Fuentes dejó una trayectoria de más de tres décadas en el pancracio y tuvo destacadas participaciones en el Toreo de Cuatro Caminos y la Arena México.

La noticia fue confirmada por el Hijo del Santo a través de sus redes sociales. Aunque no informó la causa del fallecimiento, envió sus condolencias a familiares y amigos del luchador.

Originario de Colima, Baby Face comenzó su carrera profesional en la década de 1970 y compartió el ring con algunas de las principales figuras de la lucha libre mexicana. Su trayectoria también lo llevó a realizar múltiples giras por Japón, donde además desarrolló un interés por la gastronomía del país.

Después de 32 años como luchador, una lesión provocó su retiro definitivo en el año 2000. Sin embargo, su relación con la lucha libre continuó lejos del cuadrilátero.

Con ayuda de su compadre y también luchador Baby Richard, abrió un negocio de comida cerca de la Arena México: Los Arroces del Baby Face, donde comenzó a preparar arroz al estilo oriental, adaptado al gusto mexicano.

El establecimiento amplió posteriormente su menú con platillos que llevaban los nombres de reconocidos luchadores y llegó a contar con más de 35 preparaciones.

“Baby Face” quedó así ligado a dos de sus grandes pasiones: la lucha libre y la gastronomía, después de una carrera que lo llevó de los principales escenarios del pancracio mexicano a convertirse en un personaje reconocido también fuera del ring.