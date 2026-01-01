Muere adulto de 50 años tras atropello en Periférico de la Juventud

Un hombre de 50 años de edad falleció tras sufrir un atropello en el Periférico De la Juventud, a la altura de la calle Lacandones.

El reporte preliminar indica que la víctima se le atravesó a un repartidor de Rappi que circulaba en una motocicleta, en sentido de sur a norte por el lateral del Periférico.

Tras el impacto, el masculino se proyectó por varios metros y resultó con traumatismo craneoencefálico, siendo atendido en el lugar por paramédicos de URGE, no obstante, le lesionado perdió la vida a bordo de la ambulancia.

Cabe señalar que el motociclista resultó con lesiones menores, siendo asegurado y trasladado a Vialidad para deslindar responsabilidades.