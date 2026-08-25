Muere a los 80 años la cantautora y leyenda de la música country Dolly Parton

La leyenda de la música country Dolly Parton ha fallecido a los 80 años, tras una célebre carrera de seis décadas.

Nacida en una cabaña de troncos en una zona rural de Tennessee, Parton compuso más de 3 mil canciones, incluidos éxitos atemporales como Jolene, I Will Always Love You y 9 to 5.

Parton vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, ganó 11 premios Grammy y logró situar 44 álbumes de música country entre los diez primeros puestos de las listas.

Amplió su carrera en el mundo del espectáculo incursionando en la actuación con papeles protagonistas en películas como 9 to 5 y Steel Magnolias (Magnolias de acero), además de fundar su parque temático Dollywood.

Considerada la estrella de la música country más rica del mundo, Parton fue una reconocida filántropa que financió iniciativas globales de alfabetización, labores de ayuda en casos de desastre y el desarrollo de vacunas contra la covid-19.

El año pasado, Parton había ofrecido detalles sobre su estado de salud, revelando que descuidó su propio bienestar mientras cuidaba a su difunto esposo.