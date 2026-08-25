Pide Marco Bonilla reportar llamadas de extorsión para bloquear números sospechosos

El alcalde Marco Bonilla Mendoza, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier llamada telefónica sospechosa en la que se solicite información personal, dinero o se intente realizar algún tipo de extorsión.

El presidente municipal explicó que Chihuahua cuenta con mecanismos tecnológicos que permiten identificar y boletinar números telefónicos relacionados con posibles casos de extorsión, con el objetivo de evitar que continúen realizando llamadas a la población.

Bonilla indicó que el procedimiento es sencillo: ante una llamada sospechosa, los ciudadanos deben comunicarse al 911 y proporcionar el número telefónico desde el cual recibieron la llamada.

“Pásenos el número del que les están marcando. Nosotros lo vamos a verificar y, si tiene signos de ser un número de extorsión, lo vamos a boletinar”, señaló.

De acuerdo con el alcalde, una vez validado el número, este puede ser incorporado al sistema de bloqueo, de manera que las llamadas sean rechazadas automáticamente en los dispositivos que cuentan con la aplicación.

Facilitan presentación de denuncias

Bonilla también recordó que la Policía Municipal cuenta con herramientas para facilitar a los ciudadanos la presentación de denuncias, pese a que su función principal es preventiva.

Explicó que en los kioscos instalados en las comandancias Norte y Sur se ofrece la posibilidad de enlazar al ciudadano con un agente del Ministerio Público mediante una cámara remota, permitiendo que pueda presentar su denuncia con acompañamiento.

Otra alternativa es realizar el procedimiento directamente desde el kiosco o utilizar las plataformas digitales para presentar una denuncia, incluso de manera anónima.

El alcalde destacó que estas herramientas buscan acercar los procesos de denuncia a la ciudadanía y facilitar que los casos lleguen a las autoridades correspondientes.

Finalmente, reiteró que la participación ciudadana es fundamental para detectar números utilizados presuntamente para extorsionar, ya que los reportes permiten ampliar la base de números identificados y fortalecer el bloqueo de llamadas a nivel interinstitucional.