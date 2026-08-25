Chihuahua trabaja en unidad y eso nos ha permitido traer mejores empleos y más oportunidades para las familias: Manque Granados

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, participó en la Tercera Sesión Ordinaria del Autoclúster de Chihuahua, donde destacó la importancia de mantener la colaboración entre empresas, instituciones y los distintos actores que impulsan la industria automotriz.

“Chihuahua sabe trabajar en equipo, por eso seguimos juntos para defender lo que hemos construido estos 10 años en Chihuahua”, afirmó la legisladora, al señalar que la coordinación y la vinculación permiten fortalecer la competitividad, impulsar la innovación y abrir nuevas oportunidades para el estado.

Resaltó que este trabajo conjunto se da de manera única en Chihuahua, en donde existe una coordinación entre todos los sectores, y esta característica ayuda a atraer proyectos, fortalecer cadenas productivas y generar mejores condiciones para las familias chihuahuenses.

En este sentido, diputada federal subrayó que el crecimiento económico que se ha logrado en la entidad, se ha traducido en empleos mejor pagados y oportunidades para la comunidad chihuahuense.

Manque Granados reiteró su disposición de seguir acompañando al sector productivo y sumando esfuerzos para fortalecer la economía y seguir haciendo grande a Chihuahua.