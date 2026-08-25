Impulsa UACH formación especializada con Diplomado en Bioética

La Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) puso en marcha el Diplomado en Bioética, dirigido a quienes integran los comités de bioética de las diferentes unidades académicas de la institución, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y competencias para la toma de decisiones responsables en los ámbitos profesional, educativo y de investigación.

El diplomado es avalado por el Centro Universitario para el Desarrollo Docente (SICUDDD) y es organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado, encabezada por el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, con la participación de la Dra. Yesenia Mendoza Villalobos, jefa de Investigación, y la Lic. María Elizabeth Ruíz Solís, jefa de Soporte Jurídico.

El programa tendrá una duración de varios meses y estará integrado por tres módulos:

Fundamentos éticos y teóricos de la bioética; Bioética y medicina; y Bioética en investigación y docencia. Entre los ponentes se encuentran la Dra. Aixchel Cordero Hidalgo y el Dr. Daniel Díaz Plascencia, quienes abordarán temas fundamentales para la formación de los participantes.

Como parte de las competencias a desarrollar, el diplomado busca fortalecer el ejercicio ético profesional mediante la incorporación de marcos de referencia nacionales e internacionales; promover una innovación educativa responsable, particularmente en el uso de herramientas como la inteligencia artificial generativa; y consolidar una cultura de integridad en los procesos de investigación y producción académica.

Asimismo, se impulsará la sensibilidad social y el respeto a la diversidad, a través de la perspectiva de género y el pensamiento crítico decolonial, además de fortalecer la capacidad para analizar la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Con ello, la UACH afirma su compromiso con una formación universitaria basada en la ética, la responsabilidad social, la integridad académica y el respeto a la dignidad humana y a todas las formas de vida.