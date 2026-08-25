Indistinto resultado de encuesta de Morena, Chihuahua no quiere a “La Barredora”: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que el resultado de la encuesta de Morena resulta indistinto pues no van a ganar las elecciones del 2027.

Señaló que las y los chihuahuenses no quieren a Morena y el pacto que tienen con el grupo de La Barredora y el crimen organizado en general.

“Ya vieron la gente de Chihuahua, de todo el Estado no quiere a La Barredora, ni quiere al crimen organizado aquí en el Estado, no quiere la muerte, no quiere la mentira que representa Morena. Entonces, una vez más, en el Estado de Chihuahua van a terminar de salir porque nunca han estado”.

Este martes se espera que la dirigencia nacional de Morena, a través de su presidenta Ariadna Montiel, dé a conocer los primeros resultados de las encuestas para definir a las y los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.