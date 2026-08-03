Motociclista resulta con lesiones de consideración tras choque en la colonia Parral

Un motociclista de aproximadamente 30 años de edad resultó con lesiones de consideración luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en el cruce de las calles Miguel Barragán y Rincón Norteño, en la colonia Parral, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta utilitaria Carabela de 150 centímetros cúbicos, color negro, circulaba sobre la calle Miguel Barragán en sentido de sur a norte, cuando un automóvil Honda Civic color negro, de modelo atrasado, que transitaba de este a oeste por Rincón Norteño, presuntamente omitió el alto correspondiente y le cortó la circulación.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para elaborar el reporte correspondiente y determinar las responsabilidades del percance.