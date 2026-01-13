Motociclista con supuesto cristal es detenido por policías municipales en Praderas del Sur

Un motociclista que circulaba sin la placa de su vehículo fue detenido en el fraccionamiento Praderas del Sur por policías municipales, luego de localizarle una sustancia de características similares al cristal que le fue asegurada como evidencia para la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

Los agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, observaron en las calles Pradera de Madagascar y Pradera de Illinois al motociclista que conducía su unidad sin placa y procedieron a interceptarlo para hacer una revisión, pues nuevamente algunas motocicletas se han visto involucradas en delitos como el narcomenudeo y el robo con violencia.

Al acercarse, el conductor sacó una caja pequeña de su bolsa y la arrojó al piso frente a los policías, quienes al revisarla le encontraron una porción equivalente a varias dosis de la supuesta droga denominada cristal, ante lo cual, quien dijo ser César Giovani M. B. fue detenido para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del estado junto con la evidencia, en tanto su motocicleta de la marca Italika, se resguardó en patios del C-7 estatal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.