Morena usa la justicia selectiva en casos de violencia política de género: Isela Martínez

La Regidora señaló que todos los casos son lamentables y su gravedad no depende del cargo que ostente o del momento político

La regidora Isela Martínez Díaz señaló la evidente incongruencia y oportunismo político con el que Morena ha abordado los casos de violencia política en razón de género, al mostrar una postura selectiva según la persona involucrada y el contexto político.

La coordinadora de Regidores del PAN recordó que, en su momento, la bancada de Morena en el Congreso del Estado guardó silencio frente a la violencia política ejercida contra su entonces compañera diputada, Adriana Terrazas Porras. Ese mismo silencio se repitió por parte de los actores políticos de Morena ante la agresión pública cometida por el regidor Miguel Riggs en contra de la síndica Olivia Franco Barragán, un hecho que ameritaba una postura firme y congruente.

“Hoy vemos que al interior de esa misma bancada atraviesan un momento complejo, donde una de sus integrantes, la diputada Rosana Díaz Reyes, es víctima de violencia política. Sin embargo, cuando la persona agredida es una senadora y aspirante a la gubernatura, el tema adquiere súbitamente una relevancia distinta, como si la gravedad de la violencia dependiera del cargo que se ostenta”, expresó.

Martínez Díaz cuestionó que ahora las reacciones sean inmediatas, acompañadas de declaraciones públicas, posicionamientos e incluso el impulso de nuevas iniciativas, mientras que en casos anteriores, igualmente públicos y evidentes, prevaleció la omisión.

“La violencia contra las mujeres no puede ni debe utilizarse como herramienta política. Todos los casos constituyen violencia política y han sido sufridos por una síndica, diputadas y ahora una senadora. Son hechos lamentables todos, y de la misma magnitud”, subrayó.

La regidora enfatizó que el rechazo a estos actos no puede activarse según la conveniencia del momento, la filiación partidista de la víctima o el cargo que ésta ostente, ya que convertir un tema tan delicado en un instrumento de oportunismo político desvirtúa la lucha y lastima a quienes diariamente enfrentan este tipo de agresiones.

“Ojalá los argumentos y las acciones respondieran a una intención genuina de erradicar la violencia política en razón de género y no a una estrategia de politización selectiva. Morena sigue sin comprender que la congruencia también es una forma de justicia, y hoy, lamentablemente, vuelve a quedar a deber”, concluyó.