Morena está perdiendo el debate, los chihuahuenses saben que ellos defienden narcos y nosotros los metemos a la cárcel: GPPAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN del Congreso del Estado, Alfredo Chávez, recalcó que mientras en Morena defienden narcotraficantes, los gobiernos panistas los meten a la cárcel, y por ese motivo “es que están perdiendo el debate”.

“De paisano a paisano, se los digo, no podemos permitir que Chihuahua se vuelva Sinaloa. No lo van a lograr y no lo vamos a permitir”, expresó Chávez Madrid.

Respecto a si a Morena le ha salido el tiro por la culata en lo que a atacar al gobierno de Maru Campos se refiere, el coordinador de la bancada del

PAN dijo que “totalmente están perdiendo el debate porque los chihuahuenses saben que defienden narcotraficantes y nosotros los metemos a la cárcel”.

“Por eso debatimos y seguiremos debatiendo. El problema es que no le gusta a Morena cuando se le dice la verdad. No le gusta a Morena cuando los chihuahuenses no les creen sus mentiras y se ha descubierto la mentira. Entonces eso refleja las dos visiones que estamos en este país. Una visión que tiene la gobernadora Maru Campos, que es combatir el crimen de frente, que es combatir a través de las instituciones, y la otra versión, la versión de Rubén Rocha Moya, la versión de Morena, la versión de Adán Augusto López, que es entregarles a los narcotraficantes los gobiernos. La verdad es que los chihuahuenses están de acuerdo que la gobernadora actúe con firmeza. Nosotros vamos, y lo digo con mucha claridad, en el marco de la ley”, enfatizó el diputado Alfredo Chávez.