Afirma Carlos Rivas que obra en Comandancia Oriente avanza al 31%

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas informó que la construcción de la Comandancia Oriente actualmente lleva un avance del 31 por ciento y será en próximos días cuando el alcalde Marco Bonilla, lo acompañe a supervisar la obra que deberá de culminar antes de que termine el año.

Este día se cumplen cuatro meses en que el alcalde Marco Bonilla puso la primera piedra de la obra, mismos trabajos que comenzaron el día 2 de enero. La construcción de la Comandancia Oriente ubicada sobre la avenida Equus. Esta tiene una inversión de 69 millones de pesos y es de destacar que la duración de construcción sería de diez meses.

La primera etapa de la comandancia contará con un área de atención a la violencia familiar, módulo de atención ciudadana, módulo de tesorería, centro municipal de detención con celdas preventivas, sala de audiencias y el Distrito Operativo Oriente, desde donde se coordinarán las labores de seguridad en este sector de la ciudad, aunado a esto el edil anunció que la cancha de futbol rápido que existía en ese terreno será reubicada en la parte de atrás de la Comandancia, para que los equipos que ahí jugaban sigan practicando este deporte.

Cabe hacer mención que la actual administración del alcalde Marco Bonilla, contempló la construcción de esta nueva comandancia que tendrá su propio Distrito policial, porque es un sector que concentra el 8 por ciento de las faltas administrativas y el 15 por ciento del total de los delitos registrados en la ciudad, lo que confirma la necesidad de fortalecer el estado de fuerza con una visión moderna, ordenada y cercana a la ciudadanía.