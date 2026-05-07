Maru Campos encabeza Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez

La gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde autoridades de los tres niveles de Gobierno realizaron un análisis comparativo de los delitos registrados en el primer cuatrimestre de 2026, respecto al año anterior.

Durante la reunión la mandataria destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre corporaciones e instituciones de seguridad, para fortalecer las estrategias de prevención y combate a los delitos que más afectan a la población.

Entre los indicadores presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), destaca la disminución en un 15 por ciento en homicidio doloso, registrado entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo lapso del año pasado.

En el mismo periodo se registró una reducción del 8 por ciento en robo de vehículo, del 13 por ciento en robo a local comercial y del 26 por ciento en robo a casa-habitación sin violencia.

Otros delitos que presentaron una baja en sus cifras fueron el de violencia familiar, robo a transeúnte con o sin violencia y contra la salud.

Las corporaciones que integran la Mesa de Seguridad reforzaron en la última semana los operativos en Ciudad Juárez, en los cuales realizaron detenciones por diversos delitos, además del aseguramiento de armas largas y cortas, cargadores y dosis de drogas diversas.

Además, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades estatales y municipales efectuaron cateos, como parte de las estrategias para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la frontera.

En la sesión estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el delegado de la FGR, Victorino Porcayo, y los generales Fernando Colchado y Felipe González, comandantes de la 11/a y 5/a Zona Militar, respectivamente.

También asistieron el general Julio César Moreno, del Comité de la IV Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; Armando Juárez, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia; Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Mayra Chávez, delegada de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar y Zayra Carrasco, representante del Instituto Nacional de Migración.

De igual forma se contó con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz.