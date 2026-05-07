Si sacara su chamba sería el primero en irlo a felicitar: Valenciano a director de Conagua

El presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García reiteró que Román Alcántar, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha sabido atender a los agricultores de la entidad en temas como el registro para el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), así como con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Señaló que las veces que se ha expresado en forma despectiva del director de Conagua es porque dicho funcionario ha dado un mal trato al sector agrícola, dejándolos plantados en reuniones de seguimiento al PEUA, tema en el que reiteró que persiste la incertidumbre pues existen cientos de trámites a los que no se les da respuesta definitiva. Valenciano García descartó que la petición para que Román Alcántar deje la Conagua no tiene relación con un tema político-electoral y que, si el director de Conagua hiciera bien su trabajo, él sería el primero en felicitarlo y hacerle un reconocimiento. “Cada vez que yo me he referido a él de una manera despectiva, es porque él trata mal a los agricultores. Y en las últimas reuniones puede preguntarle a los agricultores, literal, los dejaron plantados”.