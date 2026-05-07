“En eso están”, señala Maru por requerimiento para que elementos de la AEI comparezcan en FGR

La gobernadora María Eugenia Campos Galván confirmó que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran atendiendo el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer, derivado de las dos carpetas de investigación que se iniciaron por los sucesos ocurridos en El Pinal, municipio de Morelos.

Este jueves fueron visto un grupo de elementos de la FGE, encabezados por Arturo Zuany, fiscal de Operaciones Estratégicas, ingresando a la delegación de la FGR en Ciudad Juárez.

Asimismo, Maru Campos pidió esperar a que las investigaciones sobre lo ocurrido los días 17, 18 y 19 de abril sigan su curso y que las instancias correspondientes informen de los avances en el momento adecuado.

Ello luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la presencia que tuvo en el narcolaboratorio que se desmanteló por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Ejército Mexicano, en un operativo que se realizó durante los días 17, 18 y 19 de abril.

“Vamos a esperar a las investigaciones, ahorita no me gustaría dar ninguna noticia sobre lo que se encontró, lo que hay, lo que sucedió, mejor esperemos esas investigaciones y bueno, los facultados para hablar es la Fiscalía General del Estado y la de la República”.