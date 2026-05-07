Morena busca desviar la atención de sus narco gobiernos ahora con ataques contra Marco Bonilla: Isela Martínez

La coordinadora de Regidores del PAN afirmó que mientras Morena intenta desviar la atención con ataques políticos contra Maru Campos y Marco Bonilla, existen señalamientos sobre la colusión de gobiernos morenistas con el crimen organizado.

La regidora Isela Martínez Díaz aseguró que la desesperación de Morena por distraer la atención de los problemas que enfrenta el país ha derivado en una campaña de señalamientos infundados contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván y ahora también contra el alcalde Marco Bonilla Mendoza.

Señaló que Morena se ha ensañado con la mandataria estatal debido a la postura firme y valiente que ha mantenido frente a la delincuencia organizada, y que ahora pretenden involucrar al alcalde capitalino en una narrativa sin sustento, únicamente para desviar la atención de los temas verdaderamente importantes que preocupan a las y los mexicanos.

Lo anterior, luego de las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a los viajes realizados por el alcalde Marco Bonilla a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones institucionales enfocadas en fortalecer las capacidades de seguridad pública del municipio de Chihuahua.

Martínez Díaz destacó que el propio alcalde ha sido claro y transparente al explicar que las reuniones sostenidas en Washington y Nueva York tuvieron carácter institucional y se realizaron con pleno conocimiento de autoridades federales, incluyendo una comunicación previa con la Embajada de México.

“Resulta evidente la intención de Morena de construir polémicas artificiales para distraer a la ciudadanía. Mientras el alcalde Marco Bonilla trabaja por fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses, desde el oficialismo buscan sembrar dudas y generar confrontación política sin tomar verdaderas acciones contra aquellos gobiernos que genuinamente tienen acusaciones de colusión con el crimen organizado”, expresó.

Reiteró que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno Municipal han demostrado disposición para coordinar esfuerzos en materia de seguridad, siempre dentro del marco legal y con total transparencia, priorizando el bienestar de la ciudadanía.

“Las y los chihuahuenses saben reconocer a los gobiernos que trabajan con resultados y cercanía, por lo que este tipo de ataques políticos no frenará el compromiso de seguir construyendo un Chihuahua más seguro y con mejores oportunidades para todas y todos”,