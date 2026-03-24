Mohamed Salah dejará al Liverpool a final de temporada tras 9 años en el club

Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada y cerrará una etapa de nueve años en Anfield en los que se estableció como uno de los mejores jugadores en la historia del club inglés.

Liverpool informó el martes que Salah, de 33 años, “llegó a un acuerdo” para dejar el equipo antes de que expirara su contrato.

Añadió que el delantero egipcio manifestó su deseo de hacer este anuncio a los hinchas “a la mayor brevedad posible” y así “ofrecer transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que les tiene”.

El rendimiento de Salah declinó en su noveno año en Anfield, hasta el punto de que fue relegado durante una mala racha a finales del año pasado, lo que llevó a decirles a los reporteros en una entrevista improvisada que el club “me ha tirado a los leones”.

“Lamentablemente, ha llegado el día”, escribió Salah en una publicación en Instagram.

“Quería empezar diciendo que nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad, esta gente pasarían a formar parte de mi vida”, añadió. “Liverpool no es solo un club de futbol. Es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicarlo con palabras a nadie que no forme parte de este club”.

Se trata de una salida algo agria para Salah, el principal referente en el mejor equipo de Liverpool en una generación.

Ha marcado 255 goles en 435 partidos con Liverpool, consagrándose dos veces en la Liga Premier y una ocasión en Liga de Campeones. Acumula ocho títulos desde que llegó procedente de la Roma en 2017, formando un temible tridente ofensivo junto a Sadio Mané y Roberto Firmino bajo la dirección del técnico Jürgen Klopp.

Salah es tercero en la lista histórica de goleadores del Liverpool, por detrás de Ian Rush y Roger Hunt. Ganó la Bota de Oro, como máximo anotador de la Premier, en cuatro ocasiones.

Liverpool describió a Salah como “uno de los mejores jugadores en la historia” del club y señaló que su etapa en Anfield ha sido “extraordinaria”.

No hubo información inmediata por parte de Salah sobre cuál será su próximo club. Salir como agente libre significa que Liverpool no podrá recibir una compensación. Salah ya había sido objeto de una oferta de Al-Ittihad de la liga de Arabia Saudita, según versiones de prensa, y que fue rechazada en 2023.

Salah había firmado una extensión de dos años al final de la temporada pasada, con lo que quedaba atado con Liverpool hasta 2027. Lo hizo tras ser el baluarte en la marcha del equipo hacia su título número 20 de la liga inglesa, con el que igualó el récord del Manchester United.

Sin embargo, su choque público con el club y con el técnico Arne Slot esta temporada podría haber empañado su legado a ojos de algunos aficionados.

“Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargara con toda la culpa”, afirmó durante una explosiva entrevista después de verse relegado a la banca ante Leeds en diciembre.

Desde su regreso de la Copa Africana de Naciones, Salah volvió a contar para Slot, pero le ha costado recuperar su mejor nivel.

“Con mucho todavía por jugarse esta temporada, Salah está plenamente concentrado en intentar lograr el mejor cierre posible de la campaña para Liverpool”, indicó el club. “Y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante en el año, cuando se despida de Anfield”.

Salah está actualmente de baja por una lesión muscular sufrida en la eliminatoria contra Galatasaray en la Liga de Campeones la semana pasada.

El último partido de Liverpool en la Premier esta temporada será contra Brentford en Anfield el 24 de mayo. La final de la Liga de Campeones se juega el fin de semana siguiente, pero Liverpool no asoma como favorito en su cruce de cuartos de final contra el París Saint-Germain.