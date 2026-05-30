“Misión cumplida”, declara Sheinbaum al concluir primera fase de remodelación del AICM

Ciudad de México.- “Misión cumplida”, concluyó la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al verificar el trabajo hecho en un año por el Grupo Aeroportuario Marina.



Estás obras, dijo, son para dar mayor seguridad, protección civil, evitar riesgos de hundimiento seguridad y mejor servicio a los 45 millones de visitantes o de salidas que tiene el aeropuerto internacional Benito Juárez.



Fue una inversión de seis mil 500 millones de pesos, y se trata de recursos autogenerados por el mismo aeropuerto, de manera que “no se dio presupuesto público”.

Al inicio de su intervención en la ceremonia que se llevó a cabo en el estacionamiento de la Terminal 2, donde se habilitaron mil 200 cajones más, la mandataria preguntó a trabajadores si habían constatado que hay un pasillo directo al metro Pantitlán, lo que junto con metrobús garantiza llegada directa.



“Nos sentimos muy orgullosos de este aeropuerto” y más porque le regresamos el nombre “Benito Juárez”, que quisieron quitarle.



“Hay que recordar que querían cerrar el Aeropuerto de la Ciudad, desde 2003 y hacer el de Texcoco y tanto (Andrés Manuel) López Obrador, como jefe de gobierno de la ciudad, y yo como secretaria de Medio Ambiente siempre dijimos que era absurdo. Olvídense de los problemas ambientales, estructurales y hacer un aeropuerto en Texcoco, qué sentido tenía quitarlo si es un aeropuerto bien ubicado, reconocido, más bien había que mejorarlo”.



Y hacer otro aeropuerto, con hicimos con el Felipe Ángeles para evitar la saturación y complementar las operaciones de la zona metropolitana del Valle de México.



Explicó que se hizo “un trabajo muy importante para evitar o por lo menos quitar los riesgos de hundimiento, que ya había ocurrido y, al mismo tiempo, establecer un mecanismo que pudiera garantizar la seguridad estructural”.



Entre las obras de esta primera fase, mencionó líneas de drenaje, de agua potable, de electricidad, debido a que aún estaban las primeras instalaciones, tanto de 1929, como de 1952, cuando se hizo el aeropuerto comercial.



“Todavía falta una segunda y tercera etapa que ya la vamos a desarrollar, pero lo principal ya está hecho. Es un compromiso más cumplido en esto 20 meses que llevamos ya en el gobierno”.



Hemos inaugurado, citó, 29 hospitales y centros de salud “y muchas obras que mañana (en el Monumento a la Revolución) vamos a estar informando en la rendición de cuentas”.



En la ceremonia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, resaltó que el AICM es la entrada del mundo a México y uno de los tres aeropuertos más importantes de América Latina. “Aquí pasan 45 millones de personas al año y 300 mil vuelos y 200 mil pasajeros diarios entre pasajeros y trabajadores. Mil millones de personas llegan cada año, turistas, estudiantes, trabajadores, inversionistas, familias que se rencuentran y también mexicanas y mexicanos que regresan a casa”.



Esta remodelación integral del aeropuerto es “estratégica para la conectividad, para la competitividad y para el futuro de nuestro país”.



Esta gran obra, afirmó, “cobra relevancia rumbo al mundial (de futbol). México, en pocos días volverá a estar bajo la mirada del mundo y el aeropuerto es la primera imagen que millones de visitantes tendrán de nuestra nación, y aquí encontrarán hoy infraestructura moderna, digna y funcional, una puerta de entrada que refleja la hospitalidad y la capacidad de nuestro pueblo”.



Los trabajos se llevaron a cabo sin reducir las operaciones en el AICM, lo que significa un promedio diario de 200 mil personas, explicó a su vez el almirante Juan José Padilla, titular del Grupo Aeroportuario Marina.

“Si lo pudiéramos comparar, es el estadio Banorte, el estadio CU y el estadio de las ciudades universitarias, llenos y vacíos todos los días”, dijo el titular del Grupo Aeroportuario Marina.



Resaltó que en un año dieron prioridad a la seguridad aérea y sobre todo a los pasajeros.



Para el mantenimiento integral y una remodelación profunda de las diversas áreas, en 394 mil metros cuadrados, trabajaron diariamente dos mil personas.

Con miras a la Copa Mundial de Fútbol se elaboró, explicó, un programa con dos fases de cumplimiento. La primera, “con un alcance de cumplimiento para antes de este evento y la segunda, obras que no afectaron las operaciones ni la experiencia del pasajeros”.



El almirante explicó que reorientaron 34 mil metros cuadrados adicionales de superficie, lo que implicó salas de espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.



“Los espacios adicionales nos permiten incrementar nuestros niveles de servicio conforme estándares internacionales, pero también nos ayuda a disminuir los tiempos de los procesos de recepción y salida de los pasajeros”.



En ambas terminales, hay ampliación de líneas de inspección; lo que permitirá que en los filtros de seguridad, en horarios de gran afluencia, los pasajeros no tarden más de tres o cuatro minutos en los procedimientos de revisión y durante horarios de baja influencia no pasen de dos minutos .



Citó que hay mayor puntualidad en los vuelos, mayor eficiencia y expedita entrega del equipaje; mayor capacidades sanitarios con más amplitud y limpieza, un servicio de internet 7G sin intermitencias, y mejoraron las condiciones para que los pasajeros puedan elegir el transporte de su preferencia para su salida del aeropuerto.



En las áreas migratorias, se incrementaron filtros automáticos a 40 y de los físicos a 60; hay más puntualidad, sostuvo, en la entrega de equipaje y “estamos sustituyendo todas las bandas por equipos más seguros y rápidos”.



Adquirieron, además, tres mil 629 cámaras conectadas a un sistema dotado con inteligencia artificial para mejorar la operatividad de la terminal 2 y hay siete estacionamientos, entre otras obras.