Ministerio Público formula imputación a detenida por robo a cuentahabiente

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Erika J. M., de 37 años de edad, por el delito de robo calificado, cometido en perjuicio de un cuentahabiente, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, comunicó a la imputada que enfrenta una investigación por el robo con violencia, cometido el 28 de agosto del 2026, en la colonia La Joya.

De acuerdo a la investigación ministerial, la imputada tuvo participación en el ilícito en el que un masculino y amenazó con un arma de fuego a la víctima para despojarla de 427 mil 640 pesos, mismos que acababa de retirar de una sucursal bancaria.

Erika J. M., fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión que le cumplimentaron en el cruce del eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez

El Juez de Control conocedor de la causa penal 4229/2026, impuso la prisión preventiva a la imputada, y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).