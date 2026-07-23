Minería obtuvo 20 mil 173 mdp en producción durante mayo

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer el reporte de la Industria Minera en Chihuahua con corte a mayo 2026 en donde resalta un valor acumulado de 20 mil 173 millones de pesos.

Chihuahua ocupa el 4° lugar nacional en empleo formal dentro del sector, aportando el 8.67% del total nacional, con 11,161 trabajadores asegurados (junio 2026).

Existe un salario diario con un promedio estatal es de $1,106.2 pesos en base a esto se destacan municipios con remuneraciones muy por encima del promedio: Chínipas: $2,573.7, Madera: $1,964.9 y Ocampo: $1,322.8

En tanto al valor de producción y ranking, el estado de Chihuahua ocupa el 3er lugar en valor de producción acumulado con $20,173 MDP.

Se observa una contracción del -0.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que este descenso es una tendencia generalizada en los principales estados mineros del país.

El 72.5% del valor de producción se concentra en 4 municipios: Chínipas, Guadalupe y Calvo, Ocampo y Satevó.

Durante 2026, el estado destaca en la producción de metales clave:

– Plata: 2° lugar nacional (17.5% del total).

– Plomo: 2° lugar nacional (15.4% del total).

– Oro: 4° lugar nacional (12.3% del total).

– Zinc: 4° lugar nacional (7.5% del total).