Mineápolis, epicentro del enojo contra el ICE: Miles marchan por el asesinato de Renee Good

Madrid. Miles de manifestantes han salido de nuevo este sábado a las calles del centro de Mineápolis para denunciar la actuación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó y mató a una mujer, Renee Nicole Good, el pasado miércoles.

El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minesota ha convocado una manifestación bajo el lema “ICE fuera de Minesota” en el parque Powerhorn de la ciudad, muy cerca del lugar en el que Renee Good fue abatida por los disparos del agente Jonathan Ross, miembro de una unidad táctica del ICE.

Dirigentes locales, incluido el gobernador, Tim Walz, han defendido la necesidad de implicar a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota en el caso, pero desde este organismo han denunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) les ha vetado el acceso a material del caso. El FBI ha asumido la investigación en solitario.

El jueves por la tarde ya hubo cientos de personas exigiendo la salida del ICE en Mineapolis a pesar de la lluvia. El viernes hubo más protestas en medio de un ambiente de tensión y fueron detenidas 30 personas que luego fueron puestas en libertad.

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha afirmado que Good perpetró “un acto de terrorismo doméstico” y el presidente Donald Trump ha acusado a la mujer de “atropellar” a un agente en un mensaje que incluye un vídeo en el que no se ve ningún atropello de ningún agente.

Este incidente se enmarca en una campaña específica de la Administración federal estadunidense que ha enviado a 2 mil 100 agentes adicionales a Mineápolis. El viernes se anunció el traslado de mil agentes adicionales del Servicio de Protección de Fronteriza y Aduanas.