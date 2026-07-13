Migrante asesinado por el ICE era de Colombia; el crimen fue delante de su hija de no más de 3 años, señalan testigos

Según funcionarios estatales y testigos que vieron armas desenfundadas y un cadáver en la calle, un agente federal de inmigración disparó y mató a un padre colombiano de 26 años en Maine.

La víctima, identificada por vecinos y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes como Joan Sebastian Guerrero, fue asesinada poco después de las 7 de la mañana en Biddeford, a unos 24 kilómetros al sur de Portland. Tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y un número de Seguro Social, según las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente! Maine.

Una mujer que se encontraba en el lugar con su familia, visiblemente angustiada, gritó: “¡Se llevaron a su padre!”, junto a una niña que “no podía tener más de tres años” y que aún vestía su pijama de Bluey, según un testigo que habló con el Portland Press Herald.

Las imágenes del lugar mostraban un SUV blanco sin distintivos, con las luces intermitentes de la policía encendidas, que aparentemente había embestido el lateral del pasajero de un sedán blanco, el cual estaba detenido en ángulo en medio de una intersección. Se podían ver agujeros de bala en el parabrisas.

También se vio a dos agentes con chalecos verdes con la palabra “POLICE” sacando a un hombre del asiento del conductor y tumbándolo en el suelo mientras le ponían las esposas. Otras imágenes mostraron a los agentes ayudando a una persona que yacía en la calle junto al coche.

Lucas Scott, de 18 años, declaró al Portland Press Herald que vio a agentes del ICE con chalecos verdes bajarse de vehículos sin distintivos con luces azules intermitentes poco después de las 7 de la mañana.

Según declaró Scott al periódico, al girarse para ver qué ocurría al cruzar una intersección, vio a un agente sacar un arma de fuego y gritarle a un conductor que “estaba intentando atropellar al agente del ICE”.

Según relató, el agente efectuó entonces unos cuatro disparos.

Otro testigo, Daniel Boucher, dijo haber visto el SUV intentando embestir al coche más pequeño.

“Sangraba profusamente por la cabeza”, declaró Boucher al Press Herald . “Estaba hablando. Dijo: ‘Intenté parar’”.

Otro vídeo grabado en el lugar de los hechos parece mostrar un sedán blanco dando vueltas lentamente por la intersección mientras los agentes a pie intentan abrir las puertas del coche.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent .

La Fiscalía General del estado indicó que los hallazgos iniciales sugieren que un agente del ICE “estaba llevando a cabo una operación de cumplimiento de la ley relacionada con una orden final de deportación cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al agente y recibió un disparo mortal”.

Según la oficina, ese agente “será suspendido de sus funciones, como es el protocolo habitual en los tiroteos en los que participa la policía”.

Sin embargo, según el senador de Maine, Angus King, quien habló con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la víctima no era objeto de una orden de arresto.

Según King, los agentes tampoco llevaban cámaras corporales.

“Nuestras comunidades están sufriendo”, declaró el lunes en un comunicado Mufalo Chitam, director ejecutivo de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine.

“Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte sea tratada como algo rutinario o inevitable”, añadió Chitam. “¿Cuánto más daño deben sufrir nuestras comunidades antes de que quienes tienen el poder de actuar reconozcan que esto ha llegado demasiado lejos?”

Detenciones diarias superan las dos mil

Maine fue uno de los varios estados liderados por demócratas que experimentaron un aumento repentino de agentes federales en el marco de los esfuerzos del gobierno de Trump para arrestar y detener rápidamente a decenas de miles de inmigrantes.

El ICE ha acelerado las detenciones en las últimas semanas , impulsado por el mandato del gobierno de arrestar al menos a 2000 personas diarias, mientras que el número de personas detenidas se ha disparado a más de 63 000 inmigrantes en instalaciones similares a cárceles en un día cualquiera. Las detenciones diarias alcanzaron su punto máximo el mes pasado, con más de 2400.

“La administración Trump está cumpliendo la promesa con la que el presidente Trump fue elegido: deportar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a The Independent a principios de este mes.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo que ha sido informada sobre el incidente.

“Sé que situaciones como estas son alarmantes y aterradoras”, dijo. “La Policía Estatal de Maine está en el lugar de los hechos, brindando apoyo y colaborando con la Fiscalía General, la Oficina del Médico Forense Jefe de Maine y funcionarios federales para determinar los hechos ocurridos”.

El futuro del ICE y el destino de la agenda antiinmigración de la administración Trump son fundamentales en las elecciones de mitad de mandato de este otoño, incluso en Maine, donde los demócratas esperan derrocar a la republicana Susan Collins en un intento por inclinar la balanza de poder en el Congreso en una de las elecciones al Senado más competitivas de 2026.

Collins, quien votó a favor de la solicitud del gobierno de Trump de 70 mil millones de dólares en nuevos fondos para el control de la inmigración a principios de este año, pidió “una investigación completa e imparcial de lo sucedido”.

“Hay una persona muerta. No tengo detalles y no voy a especular. Pero este es al menos el undécimo tiroteo mortal en el que está involucrando a ICE o la Patrulla Fronteriza bajo el mandato de Trump. Es hora de sacar a ICE de nuestras calles”, escribió la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, en X.

Bellows figuraba entre varios candidatos que competían por la nominación demócrata al Senado después de que Graham Platner pusiera fin a su campaña para criticar al ICE tras el tiroteo mortal del lunes.

“Nuestro equipo está siguiendo esta situación muy de cerca y les informaremos a medida que tengamos más información”, dijo el expresidente del Senado de Maine, Troy Jackson. “Mis pensamientos están con Biddeford y con todos los habitantes de Maine”.

“La historia nos enseña lo que sucede cuando los gobiernos otorgan a agentes armados un poder ilimitado, una transparencia limitada y muy poca rendición de cuentas”, dijo la trabajadora social Paige Loud.

Dan Kleban, cofundador de Maine Beer Company, afirmó que, de ser elegido, votará para “exigir responsabilidades al ICE y, finalmente, que se rindan cuentas por los asesinatos”.

“Esta mierda tiene que parar”, escribió.