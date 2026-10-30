Mientras en México el pan de muerto se coloca en las ofrendas del Día de Muertos para recordar a los difuntos, en China los ‘mooncakes’ se comparten para celebrar la luna llena, la cosecha y la reunión familiar durante el Festival de Medio Otoño

El pan de muerto acompaña las ofrendas del Día de Muertos, mientras los mooncakes se comparten durante una celebración vinculada con la luna, la cosecha y la reunión familiar.

A pocos días del Día de Muertos, las panaderías mexicanas vuelven a llenar sus vitrinas con pan de muerto, una preparación que durante estas fechas también llega a los altares familiares. En China, un dulce de forma redonda ocupa un lugar importante en otra de sus celebraciones tradicionales: los mooncakes son parte delFestival de Medio Otoño, una festividad asociada con la reunión familiar, la luna llena y los buenos deseos para la cosecha.

Aunque ambos son alimentos vinculados con celebraciones tradicionales, no representan lo mismo ni pertenecen a la misma festividad. El pan de muerto está ligado a las ofrendas para recordar a los difuntos, mientras que los mooncakessimbolizan principalmente la reunión y la unidad familiar durante el Festival de Medio Otoño.

El pan de muerto vuelve cada noviembre

En México, el pan de muerto es uno de los alimentos más representativos de esta temporada y forma parte de las ofrendas colocadas para los Fieles Difuntos.

La Secretaría de Agricultura señala que el pan clásico se prepara con harina de trigo, azúcar, mantequilla, huevo, levadura y otros ingredientes, y que su forma redonda y las tiras de masa colocadas en la parte superior están asociadas simbólicamente con el ciclo de la vida, el cráneo y los huesos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia también incluye al pan de muerto entre los elementos que suelen aparecer en las ofrendas, junto con flores de cempasúchil, veladoras, alimentos, agua, papel picado y calaveritas de azúcar.

Por eso, durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, el pan no solamente aparece como un producto de temporada: también forma parte del ritual con el que muchas familias recuerdan a sus seres queridos.

No existe un solo pan de muerto

Aunque el pan redondo cubierto de azúcar es probablemente la versión más conocida, México tiene una gran variedad de preparaciones relacionadas con estas fechas.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas documenta diferentes tipos de pan de muerto en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Algunas piezas tienen forma humana, mientras otras representan animales, flores u otros elementos.

En Oaxaca, por ejemplo, existen panes de yema y preparaciones que representan figuras humanas; en Michoacán se elaboran panes de ofrenda con distintas formas, mientras que en Guerrero aparecen figuras como almas, conejos y otros animales.

Esto significa que el pan de muerto también cambia según la región, tanto en su forma como en sus ingredientes y decoración.

Los nuevos rellenos también transformaron el pan de muerto

En los últimos años, el pan de muerto también ha incorporado rellenos y sabores que no forman parte de la preparación tradicional. Panaderías y reposterías han utilizado la receta como base para crear versiones con nata, crema pastelera, cajeta, chocolate, crema de avellanas, guayaba, frutos rojos, pistache y matcha, entre otras opciones.

La variedad continúa ampliándose. Durante la temporada 2026 se pueden encontrar propuestas con arroz con leche, café de olla, calabaza en tacha, vainilla, frutos rojos, crema de limón y chocolate con cacahuate, además de combinaciones con ingredientes mexicanos como guayaba, amaranto, pepita y totomoxtle.

Estos cambios no sustituyen al pan de muerto tradicional, que mantiene su presencia durante el Día de Muertos, sino que muestran cómo una preparación vinculada con una celebración tradicional también ha encontrado nuevas formas de presentarse como postre de temporada. Incluso especialistas en repostería han señalado que la innovación puede modificar sabores y presentaciones sin necesariamente abandonar los elementos que identifican al pan de muerto.

En China, los mooncakes llegan con otra celebración

Los mooncakes están relacionados con el Festival de Medio Otoño, que se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunar chino.

El Gobierno de China describe esta festividad como una de las celebraciones tradicionales más importantes del país. Es un momento asociado con las reuniones familiares, la contemplación de la luna llena y el consumo de mooncakes.

El dulce tiene una forma generalmente redonda, relacionada con la luna llena. Su significado también está ligado a la reunión familiar y la unidad, por lo que suele compartirse entre familiares y amigos o entregarse como regalo.

A diferencia del pan de muerto, el mooncake no está relacionado con una celebración dedicada a los difuntos.

Los rellenos también cambian según el lugar

Otra similitud entre ambas tradiciones es que ninguno de los dos alimentos tiene una única receta.

Los mooncakes pueden llevar rellenos de pasta de semilla de loto, frijol rojo, frutos secos y otros ingredientes. También existen variedades regionales, entre ellas los estilos cantonés, de Beijing, Suzhou, Chao y Yunnan.

En años recientes también han aparecido nuevas combinaciones y sabores. En 2026, medios culturales chinos reportaron el regreso de versiones tradicionales como las de frutos secos y semillas, sésamo negro y pasta de dátil, frente a una oferta cada vez más amplia de sabores modernos.

En México ocurre algo parecido con el pan de muerto. Además de la versión clásica con azúcar, existen preparaciones regionales y versiones rellenas o cubiertas con ingredientes diferentes.

Dos panes, dos significados

Forma parte del Día de Muertos Forma parte del Festival de Medio Otoño Se coloca en ofrendas Se comparte entre familiares y amigos Está vinculado con el recuerdo de los difuntos Simboliza reunión y unidad familiar El pan tradicional lleva azúcar y figuras de masa Puede llevar pasta de loto, frijol rojo, semillas o frutos secos Existen numerosas variedades regionales Existen estilos regionales y diferentes rellenos En la actualidad también incorpora nuevos rellenos y sabores También existen versiones modernas con nuevos sabores

Una tradición se acerca, la otra ya pasó este año

Hay una diferencia temporal importante para esta comparación.

En México, el Día de Muertos se celebra el 2 de noviembre, por lo que el pan de muerto se encuentra actualmente en plena temporada. La UNESCO señala que las celebraciones se desarrollan entre el final de octubre y el comienzo de noviembre, aunque las fechas y prácticas varían según la comunidad.

El Festival de Medio Otoño, en cambio, se determina mediante el calendario lunar. En 2026 se celebró en septiembre, pero los mooncakes continúan siendo un elemento representativo de esta tradición china.

Así, aunque pan de muerto y mooncakes pueden parecer comparables por su vínculo con celebraciones tradicionales y por sus distintas versiones regionales, cada uno cuenta una historia diferente.