“Mi Luz ilumina mi vida”: Lorenzo Lazo y Luz Blanchet celebran tres años de noviazgo

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet compartieron un emotivo mensaje en redes sociales para conmemorar su aniversario, dejando ver la solidez de su relación.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet celebraron tres años de noviazgo, una fecha especial que ambos decidieron compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Con mensajes llenos de cariño, la pareja recordó algunos de los momentos que han vivido juntos desde que iniciaron su relación, destacando la complicidad y el apoyo mutuo que han construido con el paso del tiempo.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet celebran tres años de novios

Desde que hicieron pública su relación, Lorenzo Lazo y Luz Blanchet han compartido algunos momentos especiales de su noviazgo.

A lo largo de estos tres años, se han dejado ver en viajes, eventos y celebraciones, siempre dejando ver lo bien que se llevan y lo sólida que es su relación.

Fue en enero de 2024 cuando la pareja posó en exclusiva para Quién, momento en el que nos revelaron pormenores de los inicios de su relación.

Luz Blanchet y Lorenzo Lazo viven su amor a plenitud. (Anylú Hinojosa-Peña )

Para celebrar su aniversario, ambos compartieron fotos y mensajes que reflejan el momento que están viviendo.

Más allá de festejar el tiempo juntos, sus palabras también hablan de lo mucho que han crecido y de la compañía que han encontrado el uno en el otro.

La conductora aprovechó para compartir las mejores fotografías de sus viajes alrededor del mundo junto al economista, además de dedicarle un amoroso mensaje.

“Lo que comenzó como ‘Carpe Diem’ son ya tres increíbles años de seguirnos eligiendo desde el corazón, desde la libertad y desde lo más auténtico. Lazo de mi alma, gracias por tanto”, escribió Blanchet en su publicación.

Por su parte, Lorenzo no se quedó atrás y también celebró esta fecha tan especial con un video.

“Tres años juntos, unidos. Mi Luz ilumina mi vida y cada día me llena más el alma”, escribió.

Su publicación recopila varios momentos de su historia, desde en que le pidió a Luz que fuera su novia hasta algunas de las aventuras que han vivido juntos.

La historia de amor de Lorenzo Lazo y Luz Blanchet

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet comenzaron su relación en abril de 2023, aunque fue hasta julio de ese mismo año cuando decidieron hacerla pública.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet (Instagram)

La conductora contó en el programa Hoy que conoció al economista entre octubre de 2022 durante un evento.

Aunque intercambiaron teléfonos ese día, fue meses después cuando él la buscó: “Me habla por teléfono y me dice: ‘Tengo unos amigos que cumplen años de casados y te quería preguntar si me quieres acompañar’. ¡Qué seguridad eso de invitarme a algo muy personal!”, recordó.

Después de ese primer encuentro, volvieron a salir y, exactamente un mes después, llegó su primer beso. Desde entonces, la relación fue avanzando.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet (Instagram)

“Seguimos saliendo y todo iba cada vez mejor, además de que se me hace súper guapo”, compartió. Incluso reveló un detalle curioso: la barba de Lorenzo es a petición suya. “La única vez que fui a su casa vi una foto suya con barba y le pedí que la usara… él dijo: ‘yo lo único que quiero es darte gusto en esta vida’”, contó.

Antes de esta relación, Lorenzo Lazo estuvo casado con la actriz Edith González hasta su fallecimiento el 13 de junio de 2019, mientras que Luz Blanchet terminó su matrimonio con Pedro Eguía en 2010.