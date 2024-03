Quién es Macky González, estrella de redes sociales que llega a la política con Movimiento Ciudadano

Macky González, es una de las atletas más reconocidas de Exatlón México y recientemente se dió a conocer que figura entre los nombres presentados por Movimiento Ciudadano para buscar un escaño en la Cámara de Diputados por vía plurinominal, lista presentada por el candidato a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez.

A sus 34 años de edad, se encontraba participando en la séptima temporada de Exatlón México hasta su abrupta salida del programa. Según Antonio Rosique, conocido por su papel como narrador en el programa,se estaba recuperando de una lesión, aunque no reapareció hasta finales de enero de 2023, cuando compartió un video desde el hospital, revelando una infección contraída durante su participación en el programa.

Sin embargo, algunos han cuestionado la autenticidad de esta candidatura, sugiriendo un posible fraude. La cuenta de Twitter “Chisme my Love” señaló que el registro para la candidatura requiere la presencia física de la persona, lo que plantea dudas sobre cómo González pudo haber llevado a cabo este proceso mientras estaba hospitalizada.

Nacida el 1 de julio de 1989, inició su recorrido deportivo participando en una variedad de disciplinas hasta especializarse en atletismo, donde alcanzó la categoría de multimedallista nacional en pruebas de pista, incluyendo los 100 y 200 metros, así como relevos 4×100 y 4×400. Su dedicación y talento la llevaron a incursionar en el alto rendimiento, siendo becada por su desempeño en atletismo.

Además de sus logros deportivos, se destacó como imagen en campañas publicitarias para diversas marcas, así como en medios, televisión y revistas. Su participación en programas de televisión como Beast Master y Exatlón la han llevado a la atención del público, consolidándola como una figura relevante en el ámbito del entretenimiento.

Además, Macky compitió en el programa de cocina MasterChef Celebrity (2022), demostrando su versatilidad y habilidades en diferentes campos. Además de su participación en Exatlón México, ha sido parte de programas televisivos como “Guerreros”, “Los 50 de Telemundo” y “Las Estrellas Bailan en Hoy”, entre otros.

Los 50 y su relación con Douglas Castillo

Conocida por su participación en realities deportivos como Exatlón México y Guerreros 2020, sorprendió al revelar la ruptura de su compromiso matrimonial con su entonces pareja Manuel Anaya. Si bien no ofreció detalles sobre las razones detrás de esta decisión, la atleta siempre ha mantenido su vida personal en reserva.

Sin embargo, apenas tres meses después de este anuncio, cuando participaba en el reality show de Telemundo “Los 50″, donde los famosos compiten por un suculento premio, fue objeto de interés de varios hombres como Rey Grupero, pero fueron relegados a la “friend zone”. Sin embargo, fue Douglas Castillo quien logró cautivar a la atleta.

Originario de Costa Rica, es conocido por su participación en Exatlón USA y tiene una formación en Ingeniería en Sistemas. Aunque incursionó en la televisión desde joven en su país natal, su participación en “Los 50″ lo llevó a encontrarse con Macky González.

La relación floreció durante el transcurso del reality, y fue sellada de manera inesperada durante una prueba intensa, cuando González, llena de emoción, lo besó frente a todos los participantes, quienes celebraron la consolidación de esta nueva relación.

Las polémicas de Macky González

Fernando Lozada logró coronarse como el segundo lugar en el reality de Telemundo, “Los 50″. Durante la emocionante competencia en la arena de León, demostró sus habilidades y determinación, ganándose el respeto de sus compañeros y seguidores.

Sin embargo, entre las luces y las cámaras, no todas las relaciones fueron cordiales. Una de las personalidades con quien tuvo menos afinidad fue Macky González.

González, quien llegó a la semana final mediante una estrategia propia, no ha sido ajena a la controversia. Muchos de sus compañeros expresaron incomodidad con su personalidad tanto dentro como fuera del concurso. Lozada, en una entrevista para GINALOGIA, no escatimó en palabras al expresar su opinión sobre González.

“Macky es una mustia. A mí no me gusta atacar a las personas. Yo se lo dije a ella de frente, le dije: ‘Tu manera de hablar y tu manera de expresarte no van con tus acciones’”, comentó Lozada, refiriéndose a la discrepancia entre la conducta de la atleta y sus palabras.

Además, recordó una polémica previa protagonizada por González en el reality “Guerreros”, donde acusó al actor Nicola Porcella de agresión durante una discusión, lo que generó repercusiones en su carrera. Lozada expresó su preocupación sobre las acciones que Amazona podría tomar para perjudicar a quienes no le caen bien.